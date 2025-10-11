La maledizione del Manchester United è diventata la fortuna del Napoli | il prossimo è Mainoo

C’è un filo rosso che lega i trionfi recenti del Napoli e la crisi decennale del Manchester United. Una strana “maledizione” per i Red Devils, che si è trasformata nella più grande fortuna per il club di De Laurentiis. La storia è ormai un remake: prendi un talento scontento e inespresso all’Old Trafford, portalo all’ombra del Vesuvio e trasformalo in un campione. Dopo Scott McTominay e Rasmus Hojlund, la dirigenza azzurra ha individuato il prossimo nome per continuare la tradizione: Kobbie Mainoo. Il “Tocccasana” Napoli: da Oggetti Misteriosi a Leader. Andare via dallo United, oggi, sembra un toccasana per la carriera. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

