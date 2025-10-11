La malattia di Cristina Gallo un simbolo di lotta A Mazara i funerali della docente che denunciò la malasanità

C'era tutta la città oggi a dare l'ultimo saluto a Maria Cristina Gallo, l’insegnante di 56 anni di Mazara del Vallo che un anno fa denunciò di aver ricevuto solo dopo 8 mesi e una diffida formale il referto dell’esame istologico eseguito dopo un intervento di isterectomia. Un ritardo che potrebbe aver determinato la morte della donna, venuta a conoscenza della gravità della sua malattia quando. 🔗 Leggi su Feedpress.me

