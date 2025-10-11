La malattia di Cristina Gallo un simbolo di lotta A Mazara i funerali della docente che denunciò la malasanità

C'era tutta la città oggi a dare l'ultimo saluto a Maria Cristina Gallo, l’insegnante di 56 anni di Mazara del Vallo che un anno fa denunciò di aver ricevuto solo dopo 8 mesi e una diffida formale il referto dell’esame istologico eseguito dopo un intervento di isterectomia. Un ritardo che potrebbe aver determinato la morte della donna, venuta a conoscenza della gravità della sua malattia quando. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "La malattia di Cristina Gallo un simbolo di lotta". A Mazara i funerali della docente che denunciò la malasanità

Ha denunciato un sistema malato, pagando con la vita. Maria Cristina Gallo, docente di Mazara del Vallo, ha aspettato otto mesi per ricevere i risultati di un esame istologico. Otto mesi in cui la sua malattia è avanzata, fino a diventare irreversibile. Fu lei la prim

Sacerdote, 'malattia Gallo simbolo di battaglia per molti' - "La malattia, che ha segnato e cambiato la sua vita, è diventata anche un simbolo di battaglia per molti.

Chi era Maria Cristina Gallo e che malattia aveva: la prof morta per un tumore diagnosticato tardi - Si è spenta a 56 anni Maria Cristina Gallo, la professoressa di Mazara del Vallo che aveva denunciato ritardi nella consegna dei referti istologici da parte dell'Asp di Trapani.