Pistoia, 11 ottobre 2025 – Siamo nel vivo del mese di ottobre e, come da tradizione, torna un appuntamento dedicato al verde che non tradisce mai le aspettative. Al centro Mati 1909 di via Bonellina 46, infatti, si terrà la decima edizione di “OrchIdea”, la mostra mercato internazionale dedicata a orchidee e piante rare. Le porte, e le serre, di Mati saranno aperte nella giornata di oggi (taglio del nastro alle 10) e in quella di domani, dalle 9 alle 18.30, per un evento particolarmente apprezzato non solo da amatori e collezionisti che avranno modo di acquistare piante uniche per la lora rarità e bellezza, ma anche dai curiosi che potranno invece apprezzare il fascino di orchidee, piante carnivore e tropicali, Tillandsie, Ohoya, piante da interno e da esterno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La magia di ‘OrchIdea’. A Pistoia torna la mostra-mercato dedicata alle piante rare