la magia del primo forum nella carriera di olly

La serata del 10 ottobre 2025 all ‘Unipol Forum di Assago rimarrà impressa nella memoria di Olly come un momento irripetibile. Quando le luci si sono spente e il palco si è illuminato, migliaia di persone hanno iniziato a scandire il suo nome in un coro che ha fatto tremare le fondamenta del palazzetto milanese. L’artista genovese ha confessato di sentire un brivido all’idea di esibirsi per la prima volta in uno dei templi della musica italiana, quel luogo dove i grandi nomi della scena musicale nazionale hanno segnato la storia. La tensione emotiva era palpabile nella sua voce quando ha salutato il pubblico, un’emozione autentica che ha immediatamente creato un ponte invisibile tra il palco e gli spalti. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

