La madre del giornalista decapitato dall' Isis | Ho incontrato l' assassino di James

Agi.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - "Ho voluto incontrare l'assassino di mio figlio per raccontargli chi era  James. Lui l'aveva ucciso senza conoscerlo. Non so se ho trovato pace, ma sono grata di avere potuto incontrare questa persona. Lui voleva dirmi che cosa c'era dietro l' omicidio di mio figlio  e io volevo ascoltare  Alexander ". Lo afferma  Diane Foley, madre di  James Wright Foley,  giornalista americano decapitato  in video dall' Isis  in  Siria, intervenendo a un incontro su "una giustizia capace di riparare le ferite del male", nell'ambito del Festival della missione nella chiesa di San Filippo Neri, a  Torino. 🔗 Leggi su Agi.it

la madre del giornalista decapitato dall isis ho incontrato l assassino di james

© Agi.it - La madre del giornalista decapitato dall'Isis: "Ho incontrato l'assassino di James"

In questa notizia si parla di: madre - giornalista

Giornalista francese detenuto in Algeria. La madre: si sente isolato

"Mio figlio Jim, vittima dell'Isis". Parla Diane Foley, mamma del giornalista ucciso in Siria - Tra le testimonianze quella di Diane Foley, la madre del giornalista rapito e ucciso nel 2014 ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Madre Giornalista Decapitato Dall