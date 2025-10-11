La madre del giornalista decapitato dall' Isis | Ho incontrato l' assassino di James

AGI - "Ho voluto incontrare l'assassino di mio figlio per raccontargli chi era James. Lui l'aveva ucciso senza conoscerlo. Non so se ho trovato pace, ma sono grata di avere potuto incontrare questa persona. Lui voleva dirmi che cosa c'era dietro l' omicidio di mio figlio e io volevo ascoltare Alexander ". Lo afferma Diane Foley, madre di James Wright Foley, giornalista americano decapitato in video dall' Isis in Siria, intervenendo a un incontro su "una giustizia capace di riparare le ferite del male", nell'ambito del Festival della missione nella chiesa di San Filippo Neri, a Torino. 🔗 Leggi su Agi.it

