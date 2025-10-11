La madre del giornalista decapitato dall' Isis | Ho incontrato l' assassino di James
AGI - "Ho voluto incontrare l'assassino di mio figlio per raccontargli chi era James. Lui l'aveva ucciso senza conoscerlo. Non so se ho trovato pace, ma sono grata di avere potuto incontrare questa persona. Lui voleva dirmi che cosa c'era dietro l' omicidio di mio figlio e io volevo ascoltare Alexander ". Lo afferma Diane Foley, madre di James Wright Foley, giornalista americano decapitato in video dall' Isis in Siria, intervenendo a un incontro su "una giustizia capace di riparare le ferite del male", nell'ambito del Festival della missione nella chiesa di San Filippo Neri, a Torino. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: madre - giornalista
Giornalista francese detenuto in Algeria. La madre: si sente isolato
Pallacanestro Brescia esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Stefania Goglione, grande tifosa e storica abbonata della Germani Brescia e madre di Sergio Bertazzi, giornalista della redazione di BresciaCanestro e Sportando. Mauro Ferrari, il Preside - facebook.com Vai su Facebook
Madre del giornalista decapitato in Siria nel 2014 racconta la sua vita e la sua missione dopo la morte del figlio - X Vai su X
"Mio figlio Jim, vittima dell'Isis". Parla Diane Foley, mamma del giornalista ucciso in Siria - Tra le testimonianze quella di Diane Foley, la madre del giornalista rapito e ucciso nel 2014 ... Scrive rainews.it