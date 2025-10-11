La Maceratese sfida una big Con L’Aquila un esame da superare
Non ci saranno ancora i difensori Pablo Lucero e Giosuè Marchegiani nella Maceratese che domani ospiterà L’Aquila, e non è un aspetto di poco conto considerando che gli abruzzesi vantano un tridente offensivo di assoluto valore e che sanno farsi rispettare nel gioco aereo. Per i biancorossi si profila un altro esame e non c’è da correre il rischio di non muovere la classifica che, al momento, è abbastanza tranquilla perché questo mese propone una serie di confronti contro squadre d’alta classifica e con ambizioni legittimate da rose di qualità. Ottobre è stato inaugurato dalla partita a Teramo, dove i biancorossi hanno giocato bene ma ciò non ha garantito punti, domani sarà la volta de L’Aquila, quindi Notaresco e Ancona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: maceratese - sfida
Coppa Italia Eccellenza di calcio femminile. La Maceratese in semifinale . Doppia sfida con Mandolesi
Teramo Calcio 1913 , le parole di mister Pomante alla vigilia della sfida contro la S.S. Maceratese - facebook.com Vai su Facebook
DIARIO ELETTORALE - Francesca D'Alessandro, vicesindaca di Macerata e candidata consigliera in quota Fratelli d'Italia, lancia la sfida in vista del voto di... - X Vai su X
La Maceratese sfida una big. Con L’Aquila un esame da superare - Non ci saranno ancora i difensori Pablo Lucero e Giosuè Marchegiani nella Maceratese che domani ospiterà L’Aquila, e non è un aspetto di poco conto considerando che gli abruzzesi vantano un tridente ... Scrive sport.quotidiano.net