Non ci saranno ancora i difensori Pablo Lucero e Giosuè Marchegiani nella Maceratese che domani ospiterà L’Aquila, e non è un aspetto di poco conto considerando che gli abruzzesi vantano un tridente offensivo di assoluto valore e che sanno farsi rispettare nel gioco aereo. Per i biancorossi si profila un altro esame e non c’è da correre il rischio di non muovere la classifica che, al momento, è abbastanza tranquilla perché questo mese propone una serie di confronti contro squadre d’alta classifica e con ambizioni legittimate da rose di qualità. Ottobre è stato inaugurato dalla partita a Teramo, dove i biancorossi hanno giocato bene ma ciò non ha garantito punti, domani sarà la volta de L’Aquila, quindi Notaresco e Ancona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Maceratese sfida una big. Con L’Aquila un esame da superare