La lunga e silenziosa crisi delle aziende agricole della Pianura Padana

Gamberorosso.it | 11 ott 2025

Alluvioni, siccità, politiche agricole poco convincenti stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura in quella zona più proficua d'Italia. Cosa sta succedendo?. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

