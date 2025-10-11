La longevità si decide nell’intestino

Sbircialanotizia.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La promessa di una longevità vissuta in pienezza passa dall’intestino. La scienza chiama in causa il microbiota come regolatore silenzioso dell’età biologica, indicando strade concrete per proteggere salute e funzioni nel tempo. Un’agenda pubblica che entra nel vivo Il 15 ottobre 2025 la Sala della Regina di Monte­citorio ospita un convegno interamente dedicato al legame . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

la longevit224 si decide nell8217intestino

© Sbircialanotizia.it - La longevità si decide nell’intestino

In questa notizia si parla di: longevit - decide

Cerca Video su questo argomento: Longevit224 Decide Nell8217intestino