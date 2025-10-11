L’ Università Liuc è entrata a far parte dei partner di Musa, intensificando così il dialogo e lo scambio di saperi fra accademia e imprese. Musa Scarl è la società che opera come soggetto attuatore dell’ Ecosistema dell’Innovazione, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e che raccoglie al proprio interno università, enti di ricerca, istituzioni, imprese e fondazioni. L’ingresso di Liuc è un passaggio di rilievo, che consolida il ruolo di Musa come piattaforma nazionale per l’ innovazione sostenibile e apre nuove prospettive di collaborazione tra il mondo accademico e il sistema produttivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Liuc entra nella galassia Musa: "Dall’ateneo il contributo di ricerca e connessione con la finanza"