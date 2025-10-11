La Liuc entra nella galassia Musa | Dall’ateneo il contributo di ricerca e connessione con la finanza
L’ Università Liuc è entrata a far parte dei partner di Musa, intensificando così il dialogo e lo scambio di saperi fra accademia e imprese. Musa Scarl è la società che opera come soggetto attuatore dell’ Ecosistema dell’Innovazione, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e che raccoglie al proprio interno università, enti di ricerca, istituzioni, imprese e fondazioni. L’ingresso di Liuc è un passaggio di rilievo, che consolida il ruolo di Musa come piattaforma nazionale per l’ innovazione sostenibile e apre nuove prospettive di collaborazione tra il mondo accademico e il sistema produttivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: liuc - entra
Tre occasioni per entrare in contatto con McKinsey & Co. con il #CareerService #LIUC Scopri come incontrare il team recruiting di McKinsey, approfondire i processi di selezione e costruire il tuo network: 1. Aperitivo di Networking 22 ottobre 2025, ore 17: - facebook.com Vai su Facebook
La Liuc entra nella galassia Musa: "Dall’ateneo il contributo di ricerca e connessione con la finanza" - La rettrice della Carlo Cattaneo: siamo onorati di questa intesa. Lo riporta ilgiorno.it
Liuc entra in Fondazione U4I - University for Innovation, fondata nel 2017 per valorizzare la ricerca scientifica universitaria favorendo il trasferimento tecnologico verso il ... Da ansa.it