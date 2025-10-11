La Lezione di Wembley Marotta | San Siro Va Ricostruito rispettandone la Storia

Parlando come dirigente sportivo e come "uomo di sport," Marotta ha espresso l'urgente necessità di dotare Inter e Milan di un impianto moderno e performante. La sua argomentazione ruota attorno al concetto di sostenibilità economica e competitività

Inter, Marotta: "Come è stato abbattuto e ricostruito Wembley, così bisogna fare per San Siro" - Il dirigente ha chiarito che il progetto sarebbe un investimento privato, totalmente finanziato da Inter e Milan: “L’idea è quella di costruire un nuovo stadio nelle adiacenze di quello attuale e si ... corrieredellosport.it scrive

Marotta 'preoccupato per San Siro, rischiamo di lasciare Milano' - "Milano è una delle città più attrattive d'Europa, Milan e Inter rappresentano due delle proprie eccellenze. Lo riporta corrieredellosport.it