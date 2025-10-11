La Lelat compie 35 anni apertura alla città
In occasione del suo 35° anniversario, la Comunità Terapeutica Le.L.A.T. di Messina apre le porte alla città per una giornata di incontro e condivisione. L’evento, in programma sabato 11 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 nella sede di Via Gaetano Alessi n. 2 del quartiere Mangialupi, offrirà ai. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
