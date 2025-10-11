La grande fuga | così la sinistra di mezza Italia scarica l' ex guru Albanese

La fuga è un'arte, anche se spesso, come ha fatto notare Tito Livio, chi fugge alla fine precipiterà comunque nel suo destino. E quella che i dem di mezza Italia stanno mettendo in atto in questi giorni, se non è una fuga, poco ci manca; il centro di gravità ormai non più permanente dal quale oggi i "satelliti" della sinistra stanno cercando di allontanarsi è Francesca Albanese, la Relatrice Speciale Onu attorno alla quale fino a nemmeno un settimana fa c'era un gran accalcarsi. Ma ora la gara ad accaparrarsi un brandello della sua attenzione e della sua presenza pare essere finita; e sempre più esponenti, amministratori locali e intellighenzia varia schierati a sinistra stanno politicamente abbandonando la Rapporteur. 🔗 Leggi su Iltempo.it

