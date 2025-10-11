La grande corsa verso la tecnologia quantistica Report Ecipe

Il secolo della quantistica. Se transistor, laser, internet ad alta velocità, supercalcolo e risonanza magnetica hanno trasformato la vita quotidiana grazie alle tecnologie quantistiche, campi multidisciplinari che comprendono aspetti dell’informatica, della fisica e della matematica e che utilizza la meccanica quantistica per risolvere problemi complessi più velocemente rispetto ai computer classici, è al nastro di partenza la seconda fase di questa grande rivoluzione, con nuove generazioni di sensori, comunicazioni velocissime e super-sicure e computer molto più potenti. Non è un caso che le stesse Nazioni Unite hanno deciso di dichiarare il 2025 Anno internazionale della scienza e delle tecnologie quantistiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

