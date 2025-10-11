La Giuditta l’Oratorio di Scarlatti si incontra con la musica
Roma, 11 ott. (askanews) – Si conclude martedì 14 ottobre – repliche alle 17.00 ed alle 20.00 con la nuova produzione presentata in prima assoluta “La Giuditta”: l’Oratorio di Scarlatti si incontra con la musica dei nostri tempi il progetto ‘Le radici dell’antico e nuove scritture per la Musica Sacra’, realizzato nell’ambito del Festival di Musica Sacra 2025 della Regione Lazio ed anche la programmazione estiva del festival I Concerti nel Parco, Estate 2025, entrambi realizzati sotto direzione artistica di Teresa Azzaro. Le celebrazioni in occasione del tricentenario della morte di Alessandro Scarlatti saranno l’occasione, il 14 ottobre in Villa Medici, per una nuova esecuzione dell’Oratorio La Giuditta detta “di Cambridge” a cura della Cappella Musicale di Villa Medici e delle tre voci soliste, nei ruoli principali di Giuditta, Nutrice e Oloferne, rispettivamente Susanna Coppotelli, Marta Pacifici, Roberto Manuel Zangari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
