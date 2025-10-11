La Giornata Nazionale del Camminare arriva anche sui Monti della Laga | due giorni di escursioni cultura e tradizione

Come in tutta Italia anche sui Monti della Laga arriva la “Giornata Nazionale Del Camminare”. Doppio appuntamento: sabato 11 ottobre a Pagliaroli di Cortino e domenica 12 ottobre a Torricella Sicura. Anche i Monti della Laga, cuore verde dell’Abruzzo teramano, partecipano alla Giornata Nazionale del Camminare, l’iniziativa promossa da FederTrek Escursionismo e Ambiente per sensibilizzare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

giornata nazionale camminare arrivaSui Monti della Laga arriva la “Giornata Nazionale Del Camminare” - Ne costituisce un esempio concreto il tema scelto quest’anno capace di legare molto strettamente la giornata nazionale e la rassegna culturale dei Monti della ... Come scrive napolivillage.com

giornata nazionale camminare arrivaGiornata nazionale del camminare 2025: a piedi per riscoprire l’Italia - Sabato 11 e domenica 12 ottobre torna l’iniziativa promossa da FederTrek per esplorare a passo lento i borghi, boschi e panorami nascosti, riscoprendo antichi sentieri e percorsi storici ... Si legge su quotidiano.net

