La gioia di Pio Esposito | Un gol in azzurro è il sogno di ogni bambino Ma non mi esalto

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Protagonista di Estonia-Italia è il ventenne attaccante dell'Inter: "C'è chi mi esalta, chi mi critica: io ho il mio equilibrio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Gol Pio Esposito, la prima gioia in Serie A arriva proprio contro il fratello Sebastiano in Cagliari Inter! Rete da rapace d’area

Cagliari Inter 0-2: da Lautaro alla prima gioia di Pio Esposito! Bella serata all’Unipol Domus ma non senza sofferenze

Cagliari-Inter 0-2, le pagelle: Lautaro Martinez (7) torna titolare e segna, prima gioia per Pio Esposito (7), Folorunsho (6,5)

