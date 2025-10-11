La Fratres dona un defibrillatore L’installazione in piazza La Malfa

L’Associazione dei Donatori di Sangue Fratres di Monsummano ha donato un defibrillatore, che nei prossimi giorni sarà posizionato in Piazza Ugo La Malfa all’esterno dei Plessi Scolastici Caponnetto e Iozzelli, a disposizione delle scolaresche e della popolazione locale. "Un evento particolarmente significativo per la nostra comunità – afferma il presidente dell’associazione Franco Gianni – che il Consiglio direttivo della Fratres di Monsummano Terme ha voluto donare per la ricordare l’importanza di donare il sangue. Poter donare sangue è un privilegio non per tutti, nel senso di aver avuto e continuare ad avere una buona salute e di riuscire a vincere la naturale avversione all’ago, e per questo il donatore si sente onorato di offrire un poco del proprio tempo a sostegno dei malati, anche bambini, e garantire la continuità delle scorte delle decine di farmaci ricavati dalla lavorazione del sangue e del plasma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

