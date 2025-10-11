La fotocamera di Google Pixel 10 è afflitta da un bug fastidioso ma il fix è in arrivo
I video registrati con Google Pixel 10 sono afflitti da un fastidioso tremolio, ma Google ha già promesso che un aggiornamento correttivo arriverà a novembre. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: fotocamera - google
Condivisione della fotocamera su Search Live e nuova UI per Google Lens in rollout
Forse è arrivato il definitivo “divorzio” tra Galleria e Fotocamera in Google Messaggi
MINIMO STORICO Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI 476,90€ 649,00€ (-27%) https://www.amazon.it/dp/B0DSWJDNY4/?tag=offt2-21&psc=1 MINIMO STORICO Sennheiser HD 599 Cuffie Aperte sul Retro, Edizione Speciale - facebook.com Vai su Facebook
Pixel 10, la fotocamera trema: Google conferma tutto, utenti furiosi - Google ha ufficialmente riconosciuto un bug sul teleobiettivo dei Pixel 10: il tremolio nei video è causato da un problema del software. Si legge su telefonino.net
Recensione dello smartphone Google Pixel 10 Pro: Un mostro AI compatto con fotocamere top - Il Google Pixel 10 Pro si basa sul nuovo SoC Tensor G5 ed è dotato di un display OLED QHD+ da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz e di una tripla fotocamera avanzata con ... Riporta notebookcheck.it