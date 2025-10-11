La fotocamera di Google Pixel 10 è afflitta da un bug fastidioso ma il fix è in arrivo

Tuttoandroid.net | 11 ott 2025

I video registrati con Google Pixel 10 sono afflitti da un fastidioso tremolio, ma Google ha già promesso che un aggiornamento correttivo arriverà a novembre. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

