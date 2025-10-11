La Forza di una donna le anticipazioni | Arif è stato rapito

Sabato 11 ottobre è un giorno cruciale per gli appassionati de La Forza di una donna. Dopo una settimana in cui gli episodi sono andati in onda in brevi segmenti da circa dieci minuti ciascuno, oggi la soap turca occupa ben due ore nel palinsesto: dalle 14:15 alle 16:30, tra Beautiful e Verissimo. (la serie è ispirata al format giapponese Woman ) Nel punto in cui eravamo rimasti, Arif e Ceyda sospettano che qualcuno stia spiando Bahar, e scoprono che gli uomini al servizio di Nezir monitorano lei e i suoi figli. Sarp apprende che Bahar viene pedinata: intanto, amici e familiari reagiscono con stupore all’idea che le avessero taciuto che Sarp è ancora vivo e che ha una nuova famiglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it