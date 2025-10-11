La Forza di una Donna anticipazioni dal 13 al 18 ottobre 2025 | Piril si allea con ?irin per evitare che Sarp e Bahar tornino insieme

© US Mediaset Un nuovo piano diabolico di?irin Sarikadi sta per prendere forma nelle prossime puntate de La Forza di una Donna. Grazie all’aiuto di Suat, la ragazza riesce infatti ad incontrare Piril e stringe con lei una sorta di alleanza con l’obiettivo di evitare che Sarp e Bahar possano tornare insieme. Di che cosa si tratterà? Maggiori info nelle trame che seguono. Dalla prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.05 e il sabato, con una maxi puntata di due ore, alle 14.05. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. Ecco le anticipazioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

