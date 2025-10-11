La forza di una donna anticipazioni dal 13 al 17 ottobre | lo strano comportamento di Ceyda

Nuovi colpi di scena ci attendono nella quattordicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna ( Kad?n ). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 13 al 17 ottobre? Riflettori puntati su Ceyda, che mostrerà un comportamento alquanto strano. Cosa nasconde la donna? Scopriamo insieme le trame settimanali. Kadin – La forza di una donna, trame al 17 ottobre. Sarp con Enver e Hatice affinché consegnino a Bahar il denaro che lui ha inviato, ma Enver si rifiuta di farlo. Nel frattempo Ceyda inizia a comportarsi in modo strano: la donna non trova il coraggio di raccontare a Yeliz quello che è accaduto a casa di Jale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

