La folle scalata di Valentin Vacherot nel ranking ATP | 146 posizioni guadagnate! E se vince la finale a Shanghai…

Valentin Vacherot sta vivendo una settimana di grazia, ha trovato dei super poteri nascosti e si sta ergendo a talento del tennis in maniera totalmente inattesa. Al Masters 1000 di Shanghai è partito dalle qualificazioni ed è giunto fino all’atto conclusivo, mietendo una serie di vittime eccellenti: ha rimontato il kazako Alexander Bublik (numero 17 del mondo), ha regolato il ceco Tomas Machac (numero 20, primo set chiuso sul 6-1 e poi ritiro del rivale sul 3-1 nel secondo parziale), ha annichilito l’olandese Tallon Griekspoor (numero 31), ha ribaltato di forza il danese Holger Rune (numero 11) e poi ha sconfitto il serbo Novak Djokovic (numero 5). 🔗 Leggi su Oasport.it

