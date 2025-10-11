La folle scalata di Valentin Vacherot nel ranking ATP | 146 posizioni guadagnate! E se vince la finale a Shanghai…
Valentin Vacherot sta vivendo una settimana di grazia, ha trovato dei super poteri nascosti e si sta ergendo a talento del tennis in maniera totalmente inattesa. Al Masters 1000 di Shanghai è partito dalle qualificazioni ed è giunto fino all’atto conclusivo, mietendo una serie di vittime eccellenti: ha rimontato il kazako Alexander Bublik (numero 17 del mondo), ha regolato il ceco Tomas Machac (numero 20, primo set chiuso sul 6-1 e poi ritiro del rivale sul 3-1 nel secondo parziale), ha annichilito l’olandese Tallon Griekspoor (numero 31), ha ribaltato di forza il danese Holger Rune (numero 11) e poi ha sconfitto il serbo Novak Djokovic (numero 5). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: folle - scalata
Teatro di Nova Milanese. . SPOILER - ... Fino alle stelle! Scalata in musica lungo lo Stivale TEATRO COMUNALE di NOVA M.se https://www.teatrobinarionova.com/fin... sabato 11 ottobre 2025 ore 21.00 di e con Tiziano Caputo e Agnese Fallongo coordiname - facebook.com Vai su Facebook
La scalata di Valentin Vacherot: più di 100 posizioni recuperate nel ranking ATP! E se batte Djokovic a Shanghai… - Valentin Vacherot era poco conosciuto al grande pubblico fino a una decina di giorni fa: numero 204 del mondo, il 26enne monegasco non aveva mai brillato ... Scrive oasport.it