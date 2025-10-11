La figlia della vittima | costretti a vivere nel terrore
Prosegue il processo in Corte d’Assise a Varese a carico di Marco Manfrinati (nella foto), l’ex avvocato imputato per l’omicidio dell’ex suocero Fabio Limido e per il tentato omicidio dell’ex moglie Lavinia, salvata quel tragico 6 maggio del 2024 dall’intervento in sua difesa del padre. Ieri nuova udienza, in aula la prima testimone della parte civile, Cecilia Limido, sorella di Lavinia e figlia della vittima. Nella sua deposizione ha ricostruito i difficili rapporti familiari e il clima di terrore causato da Manfrinati. Ha riferito delle continue minacce con messaggi e mail, in cui l’imputato avrebbe fatto riferimento alla possibilità di colpire membri della famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
