Prosegue il processo in Corte d'Assise a Varese a carico di Marco Manfrinati (nella foto), l'ex avvocato imputato per l'omicidio dell'ex suocero Fabio Limido e per il tentato omicidio dell'ex moglie Lavinia, salvata quel tragico 6 maggio del 2024 dall'intervento in sua difesa del padre. Ieri nuova udienza, in aula la prima testimone della parte civile, Cecilia Limido, sorella di Lavinia e figlia della vittima. Nella sua deposizione ha ricostruito i difficili rapporti familiari e il clima di terrore causato da Manfrinati. Ha riferito delle continue minacce con messaggi e mail, in cui l'imputato avrebbe fatto riferimento alla possibilità di colpire membri della famiglia.

© Ilgiorno.it - La figlia della vittima: costretti a vivere nel terrore