La Fifa di Infantino ha chiesto un parere legale | vuole vietare le partite dei campionati all’estero Guardian

La Fifa di Infantino ha chiesto un parere legale: vuole vietare le partite dei campionati all’estero. Negli ultimi mesi ha preso forma un caso destinato a cambiare gli equilibri del calcio internazionale, che tra l’altro a molti non sta piacendo (vedere il caso Rabiot, ndr): ovvero la possibilità che alcune partite di campionato vengano disputate al di fuori dei confini nazionali. Dopo che la Liga ha annunciato l’intenzione di far giocare Villarreal-Barcellona a Miami e la Serie A ha approvato l’ipotesi di disputare Milan-Como a Perth, in Australia, la questione è arrivata fino ai vertici del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

