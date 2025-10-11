La festa del futuro al Maxxi | algoritmi e follia platonica
Il futuro è già qui, ha scritto William Gibson, solo che non è stato ancora equamente distribuito. Una distribuzione visionaria, psichedelica e funambolica del futuro è andata in onda nell’ambito di Bayram, il 4 ottobre: né mostra, né convegno, né conferenza, quanto piuttosto porosa intelligenza collettiva dipanatasi al Maxxi di via Guido Reni. Tre sale, decine di relatori, attinti tra storici, filosofi, saggisti, giornalisti, uomini delle istituzioni, artisti, teologi, informatici, folli, perché come scriveva Platone nel ‘Fedro’ la follia è la via di accesso privilegiata al sacro. Quasi duemila i partecipanti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: festa - futuro
ABF, 20 anni di formazione: una festa che guarda al futuro
Il futuro è nei quartieri-mondo: "Mi piace fare festa tra la gente. I giovani vogliono sentirsi comunità"
Festa di Sant’Alessandro: insieme per «Abitare il futuro». Le celebrazioni per il Patrono e le iniziative nei quartieri
Trofeo Fattoria Sportiva Mastrangelo: a Bernalda la festa delle due ruote che guarda al futuro https://www.policorotv.it/index.php/notizie/16966-trofeo-fattoria-sportiva-mastrangelo-a-bernalda-la-festa-delle-due-ruote-che-guarda-al-futuro - facebook.com Vai su Facebook
La festa del futuro al Maxxi: algoritmi e follia platonica - Dal “Fedro” a ChatGPT, passando per Enel e Iliad: Bayram come esperimento d’intelligenza collettiva nel cuore di Roma ... Scrive ilfoglio.it