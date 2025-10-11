La festa del futuro al Maxxi | algoritmi e follia platonica

Il futuro è già qui, ha scritto William Gibson, solo che non è stato ancora equamente distribuito. Una distribuzione visionaria, psichedelica e funambolica del futuro è andata in onda nell’ambito di Bayram, il 4 ottobre: né mostra, né convegno, né conferenza, quanto piuttosto porosa intelligenza collettiva dipanatasi al Maxxi di via Guido Reni. Tre sale, decine di relatori, attinti tra storici, filosofi, saggisti, giornalisti, uomini delle istituzioni, artisti, teologi, informatici, folli, perché come scriveva Platone nel ‘Fedro’ la follia è la via di accesso privilegiata al sacro. Quasi duemila i partecipanti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

