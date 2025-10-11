Il tennis regala ancora una volta una delle sue storie più sorprendenti. A Shanghai, il monegasco Valentin Vacherot, numero 204 del ranking mondiale, ha sconfitto Novak Djokovic in due set, 6-3, 6-4, conquistando un posto nella sua prima finale in un Masters 1000. Una partita destinata a rimanere nella memoria di chi ama questo sport, non solo per il risultato inatteso, ma per ciò che rappresenta: la dimostrazione che nel tennis, come nella vita, nessuno è mai davvero escluso dal sogno. La partita che nessuno si aspettava. Djokovic, favorito assoluto, è apparso in difficoltà fin dai primi scambi, visibilmente affaticato e condizionato da un malessere fisico che gli ha impedito di esprimersi al meglio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - La favola di Valentin Vacherot: il numero 204 del mondo che batte Novak Djokovic a Shanghai