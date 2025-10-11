La favola continua! Vacherot si esalta e batte anche Djokovic | finale a Shanghai da n 204 del mondo!

La favola continua. Valentin Vacherot (n.204 ATP) ha sconfitto nelle semifinali del Masters1000 di Shanghai (Cina) il serbo Novak Djokovic col punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 41 minuti di partita. Un match in cui il monegasco ha saputo ben approfittare di un Djokovic che, dal quinto game del primo parziale, ha manifestato problemi fisici che gli impedivano di muoversi al meglio soprattutto dal lato sinistro. Vacherot, leggendo bene la situazione, ha cercato di muovere Nole con profitto e si è conquistato un posto nella finale. In questo modo il buon Valentin è diventato il giocatore con la classifica “peggiore” a raggiungere l’atto conclusivo di un 1000, facendo meglio del rumeno Andrei Pavel che da n. 🔗 Leggi su Oasport.it

