La donna della cabina numero 10 la spiegazione del finale | Richard è morto?

Il film Netflix La donna nella cabina 10 vede Keira Knightley nei panni di Laura "Lo" Blacklock, una giornalista invitata su una lussuosa nave da crociera da una coppia di miliardari. Loro vogliono che lei racconti le loro iniziative filantropiche e anche lei ha bisogno di una pausa. Tuttavia, le cose prendono una piega drammatica quando assiste alla caduta di una donna dal balcone accanto alla sua cabina. Quando denuncia il caso, nessuno è in grado di identificare la donna e le viene detto che la cabina accanto alla sua non ospita nessuno.