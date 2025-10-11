La donna della cabina numero 10 i motivi per guardare il thriller con Keira Knightley

Dopo un anno dal successo della serie “Black Doves” Keira Knightley torna su Netflix con un nuovo thriller pronto a conquistare nuovamente il pubblico: “La donna della cabina numero 10”. Ispirato al bestseller omonimo di Ruth Ware e disponibile sulla piattaforma di streaming dal 10 ottobre. 🔗 Leggi su Today.it

