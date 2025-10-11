La dolcezza il tormento Nello specchio di Bruce

"Bruce Springsteen aveva una certa idea d’America e ha aiutato molte persone a far capire questo Paese attraverso il suo sguardo, ma certo non puoi rappresentare tutto ciò che oggi sono gli States". Così ieri a Roma Jeremy Allen White che interpreta il Boss in Springsteen - Liberami dal nulla di Scott Cooper. Il film, in sala dal 23 ottobre con Walt Disney, racconta la realizzazione del mitico album Nebraska del 1982, inciso da Bruce con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey. Un disco-capolavoro che segnò una svolta nella sua vita d’artista in preda allora a una profonda depressione, un album acustico puro, tormentato e volutamente minimalista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "La dolcezza, il tormento. Nello specchio di Bruce"

