Dietro la sparatoria avvenuta a Latina mercoledì scorso c’è il furto di alcune carte dei Pokemon. A riportarlo è Latina oggi, che ha ricordato la gambizzazione del 36enne Marco Colardo, originario di Aprilia. L’uomo era stato colpito da alcuni spari mentre si trovava alla guida della sua Audi. Poche ore dopo il 31enne Giuseppe Marcellino, anche lui apriliano, si è costituito presentandosi Carabinieri del comando provinciale di Latina: adesso è accusato di tentato omicidio. Secondo quanto riportano i documenti dell’inchiesta, Marcellino era sicuro che Colardo gli avesse rubato la collezione di figurine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La disputa per le carte Pokemon finisce in sparatoria: ferito un 35enne. Non accade a Tokyo ma a Latina