La curva del Covid si stabilizza Pregliasco | Possibile coda e nuova risalita

Periodicodaily.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Sembrano essersi stabilizzati intorno ai 4mila circa a settimana i nuovi casi di Covid in Italia. Dal 2 all'8 ottobre sono stati 4.272, con 18 morti, rispetto ai 4.171 del periodo 25 settembre-1 ottobre (26 decessi) e ai 4.256 del 18-24 settembre (37 morti). E' il trend che emerge dall'ultimo bollettino pubblicato dal . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: curva - covid

