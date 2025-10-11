Da quando è nato, nel 1988, il Fantacalcio ha raggiunto un successo incredibile spopolando in un paese come l’Italia, dove siamo tutti allenatori. Da giocare tra amici o in leghe più numerose, si basa sulla somma dei voti ottenuti dai vari calciatori a cui vengono aggiunti o tolti dei punti in base a gol segnati, assist, reti subite, ammonizioni ed espulsioni. Questo per quanto riguarda la Serie A. E in B? Niente paura anche la Lega cadetta ha il suo speciale fantagioco, FantaB, in cui però non si conta il voto in pagella bensì esclusivamente dati misurabili e verificabili. I punteggi dei giocatori vengono infatti calcolati interamente e unicamente sulla base delle statistiche raccolte da Opta, il fornitore ufficiale di dati (gol, assist, passaggi riusciti, contrasti vinti o palloni persi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La curiosità. Fantacalcio. È Stiven Shpendi il giocatore azzurro a punteggio più alto