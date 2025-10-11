La curiosità Fantacalcio È Stiven Shpendi il giocatore azzurro a punteggio più alto
Da quando è nato, nel 1988, il Fantacalcio ha raggiunto un successo incredibile spopolando in un paese come l’Italia, dove siamo tutti allenatori. Da giocare tra amici o in leghe più numerose, si basa sulla somma dei voti ottenuti dai vari calciatori a cui vengono aggiunti o tolti dei punti in base a gol segnati, assist, reti subite, ammonizioni ed espulsioni. Questo per quanto riguarda la Serie A. E in B? Niente paura anche la Lega cadetta ha il suo speciale fantagioco, FantaB, in cui però non si conta il voto in pagella bensì esclusivamente dati misurabili e verificabili. I punteggi dei giocatori vengono infatti calcolati interamente e unicamente sulla base delle statistiche raccolte da Opta, il fornitore ufficiale di dati (gol, assist, passaggi riusciti, contrasti vinti o palloni persi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: curiosit - fantacalcio
Rooney e i problemi con l'alcool che lo hanno quasi portato ad un punto di non ritorno... L'ennesimo esempio che dietro ai campioni che ammiriamo ogni partita si nascondono uomini con le proprie fragilità. #Rooney #Fantacalcio - facebook.com Vai su Facebook