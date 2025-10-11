La crisi dell’accesso alla cura

La salute in un angolo. Crisi e futuro del nostro sistema sanitario di Martina Benedetti (Dedalo, pp. 268, euro 18) si caratterizza per la estrema chiarezza e grande interesse. La . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La crisi dell’accesso alla cura

In questa notizia si parla di: crisi - accesso

Accesso al credito sempre più difficile a Pisa, Confcommercio: "Sistema in profonda crisi"

Bilotti, Calvelli e Totera chiedono accesso agli atti, un piano credibile contro la crisi idrica e attaccano l’amministrazione Principe: “Silenzio, improvvisazione e zero chiarezza” - facebook.com Vai su Facebook

Il giro di vite dei talebani su Internet aggrava la crisi delle UNIVERSITA'afghane Sono passati tre anni da quando i talebani hanno vietato alle donne afghane l'accesso all'istruzione superiore. E ora sembra che anche l'ultima ancora di salvezza per l'apprendi - X Vai su X

Salute mentale: Fontana, “offrire strumenti di cura e speranza per restituire dignità e dare forza a chi affronta conseguenze più difficili dei nostri tempi” - “Nella Giornata mondiale della salute mentale, esprimo la mia vicinanza a chi vive disturbi psichici e situazioni di disagio psicologico e alle loro famiglie. Si legge su agensir.it

Infermieri, profonda crisi di personale: “Mancano compensi adeguati, serve ridare centralità alla cura” - “In un momento storico segnato da una profonda crisi di risorse umane, è necessario riportare l’attenzione sulla centralità della cura, anche verso chi cura”. bergamonews.it scrive