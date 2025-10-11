La concessionaria Clas raddoppia a Pisa | nuova sede a Ospedaletto

Prosegue con determinazione il percorso di crescita di Clas, storica concessionaria Renault e Dacia attiva in Toscana dal 1980, con l’apertura della quinta sede ufficiale, situata in via Antonio Meucci 2A, nella zona industriale di Ospedaletto, a Pisa.Grazie a un’esperienza ultraquarantennale e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

