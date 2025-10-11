La civiltà appenninica rivive a Labstoria

’Un’ora di storia locale con Labstoria’ quest’anno compie i suoi primi dieci anni. Si tratta del laboratorio permanente di ricerca storica di Fabriano. Per l’occasione, in collaborazione con l’assessorato alla Bellezza del Comune di Fabriano, con la direzione della Biblioteca Multimediale Romualdo Sassi, la Pia Università dei Cartai di Fabriano e la Fondazione Fedrigoni, è stato organizzato il terzo ciclo di lezioni sulla storia locale, che hanno come principali destinatari le scuole cittadine e gli appassionati di storia. Il prossimo incontro avrà luogo venerdì prossimo alle 16.30 alla sala Pilati, con Giancarlo Castagnari (storico, presidente onorario di LabStoria), che interverrà su ’Dall’era del segno alla filigrana in chiaroscuro modellato’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

