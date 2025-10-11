La civiltà appenninica rivive a Labstoria
’Un’ora di storia locale con Labstoria’ quest’anno compie i suoi primi dieci anni. Si tratta del laboratorio permanente di ricerca storica di Fabriano. Per l’occasione, in collaborazione con l’assessorato alla Bellezza del Comune di Fabriano, con la direzione della Biblioteca Multimediale Romualdo Sassi, la Pia Università dei Cartai di Fabriano e la Fondazione Fedrigoni, è stato organizzato il terzo ciclo di lezioni sulla storia locale, che hanno come principali destinatari le scuole cittadine e gli appassionati di storia. Il prossimo incontro avrà luogo venerdì prossimo alle 16.30 alla sala Pilati, con Giancarlo Castagnari (storico, presidente onorario di LabStoria), che interverrà su ’Dall’era del segno alla filigrana in chiaroscuro modellato’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: civilt - appenninica
SABATO 11 e DMENICA 12 OTTOBRE va in scena a Santa Sofia il FESTIVAL DEL FALL FOLIAGE! SABATO 11 OTTOBRE: Ore 16.00 Visita guidata al Centro Visita dedicato ai “Popoli del Parco” con testimonianze sulla civiltà appenninica. A seguire, a t - facebook.com Vai su Facebook