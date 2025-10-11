Al via a Tirano i lavori di riqualificazione dell’area del Rodùn (zona teleriscaldamento). Per la zona, da anni rilegata nel degrado, è previsto un significativo progetto che la trasformerà in un polo di vivibilità con svariati servizi per i cittadini capace di coniugare esigenze logistiche con lo sviluppo del territorio. "Si tratta di un progetto strategico per la città di Tirano – dichiara il sindaco Stefania Stoppani (nella foto) – che restituirà dignità e nuova funzionalità a una zona da troppo tempo abbandonata all’incuria. L’obiettivo è restituire ai cittadini un luogo rinnovato, funzionale e accogliente, in grado di migliorare la viabilità e di diventare uno spazio vivo e condiviso per la comunità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La città aduana disegna il park per i pullman