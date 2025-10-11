La Cina nel mirino di Trump | dazi al 100% E Pechino tassa le navi Usa nei suoi porti

Ilgiornale.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cento per cento. Non c’è pace per la guerra commerciale e il nuovo campo di battaglia sono le cosiddette terre rare. Donald Trump ieri ha attaccato la Cina e le sue politiche commerciali con un post su Truth: il Dragone «sta diventando molto ostile» e ha aggiunto che «non sembra esserci più alcun motivo» per incontrare il presidente Xi Jinping in Corea del Sud tra due settimane, come inizialmente previsto. Il presidente americano ha poi affermato che sarà «costretto a controbattere sul piano finanziario» dopo le restrizioni imposte da Pechino sulle terre rare, ovvero i metalli indispensabili per magneti, batterie, chip, turbine e applicazioni militari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

