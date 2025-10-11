La Cina nel mirino di Trump | dazi al 100% E Pechino tassa le navi Usa nei suoi porti
Il cento per cento. Non c’è pace per la guerra commerciale e il nuovo campo di battaglia sono le cosiddette terre rare. Donald Trump ieri ha attaccato la Cina e le sue politiche commerciali con un post su Truth: il Dragone «sta diventando molto ostile» e ha aggiunto che «non sembra esserci più alcun motivo» per incontrare il presidente Xi Jinping in Corea del Sud tra due settimane, come inizialmente previsto. Il presidente americano ha poi affermato che sarà «costretto a controbattere sul piano finanziario» dopo le restrizioni imposte da Pechino sulle terre rare, ovvero i metalli indispensabili per magneti, batterie, chip, turbine e applicazioni militari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: cina - mirino
L’infrastruttura digitale di Taiwan nel mirino della Cina
La Cina ha nel mirino l'impero Usa, Pechino si sente superiore in quanto storia, cultura ed economia ma rimane il gap in forza militare
Nvidia sempre più nel mirino della Cina. Nuova accusa per l’azienda Usa
Al via esercitazioni militari congiunte #Indra2025 nel #Rajasthan fino 15 ottobre. Focus cooperazione antiterrorismo, addestramento tattico e simulazioni guerra moderna In rassegna: https://china-files.com/in-cina-e-asia-lue-come-trump-nel-mirino-lacciaio-cin - X Vai su X
IL MONDO NEL MIRINO – Mosca con la Cina verso Taiwan Leggi ora https://www.lidentita.it/il-mondo-nel-mirino-mosca-con-la-cina-verso-taiwan/ - facebook.com Vai su Facebook
Trump accusa Cina di “atti ostili” e annuncia “ulteriori dazi del 100% dal primo novembre” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump accusa Cina di “atti ostili” e annuncia “ulteriori dazi del 100% dal primo novembre” ... Segnala tg24.sky.it
Trump minaccia la Cina: “È ostile, dazi ulteriori del 100%”. E cancella l’incontro con Xi - La risposta del presidente Usa alla stretta di Pechino sull’export delle terre rare e alla tassa sulle navi americane nei porti del Dragone ... Segnala repubblica.it