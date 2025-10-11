La ciclovia Treviso-Ostiglia sul tetto del mondo
Una buona notizia che arriva da Rimini: la Treviso–Ostiglia è la prima ciclovia al mondo ad aver ottenuto la certificazione GSTC – Global Sustainable Tourism Council, l’organismo internazionale nato dal programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Unep) e dall’organizzazione Mondiale del Turismo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Largo Treviso e Ciclovia del Sole, nella morsa dei cantieri. “L’intervento durerà altri mesi”
Da Cologna Veneta a Cerea, inaugurato un altro tratto della ciclovia Treviso-Ostiglia
Onorati di aver condiviso il percorso con Ciclabile Treviso Ostiglia: un ulteriore passo per aiutare le imprese in Area Berica a conoscere e sfruttare le opportunità del cicloturismo, e arrivederci alla prossima Treviso Ostiglia Fest! - facebook.com Vai su Facebook
La cicloviaTreviso-Ostiglia ora ha il suo logo: «Verrà utilizzato da tutti i Comuni per la promozione turistica» - È quello ideato dalla Federazione Comuni del Camposampierese, gestore della ciclovia, approvato dalla giunta della Regione Veneto. Da ilgazzettino.it
Treviso-Ostiglia, piantati 1.700 nuovi alberi: «Diventerà una ciclovia dalla forte vocazione ambientale e sempre più bella» - I primi sono stati piantati ieri mattina a Piazzola sul Brenta concretizzando il progetto seguito da Etifor, ... Scrive ilgazzettino.it