La Chiesa di Cefalù conclude il XII Sinodo Diocesano un nuovo inizio per tutta la comunità ecclesiale
Sabato 11 ottobre 2025, la Chiesa diocesana si ritroverà nella sua Cattedrale a Cefalù (PA) per vivere insieme un importante momento di vita ecclesiale: la conclusione del XII Sinodo Diocesano, celebrato a trecento anni dall’ultimo. Un cammino iniziato nel 2020, voluto e guidato dal Vescovo di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: chiesa - cefal
Case antiche a picco sul mare, vicoli senza tempo e il profumo di salsedine: Cefalù è pura poesia siciliana? Foto di @goingmattos Scopri il borgo https://www.e-borghi.com/borgo/cefalu/ Vai su Facebook
Diocesi: Cefalù, domani la conclusione del XII Sinodo locale con mons. Marciante - La diocesi di Cefalù conclude domani, alle ore 18, il XII Sinodo diocesano, celebrato a trecento anni dall’ultimo. Si legge su agensir.it