Tempo di lettura: 3 minuti Vittoria di carattere e qualità per la Casertana, che ha espugnato il “Donato Curcio” di Picerno con un netto 0-2. Dopo la battuta d’arresto contro il Casarano, la formazione di Federico Coppitell i ha reagito con una prestazione solida, dimostrando equilibrio, compattezza e un’identità ritrovata. Per il Picerno, invece, è arrivato un altro passo falso, il terzo nelle ultime quattro gare, segno di un momento delicato nonostante l’impegno. AZ Picerno-Casertana, la sintesi del match La partita si è aperta in modo travolgente. Dopo appena venti secondi, la Casertana ha trovato il vantaggio grazie a un’azione immediata: cross dalla destra e controllo perfetto di Bentivegna, che ha girato di destro superando Summa per lo 0-1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La Casertana rialza la testa: doppietta di Bentivegna e vittoria di forza a Picerno