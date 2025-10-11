La carne locale di Napoli | qualità tradizione e ricette tipiche

Napoli è una città famosa per la sua cucina ricca e variegata, che spazia dalla pizza ai piatti di mare, ma anche la carne locale riveste un ruolo di primaria importanza nella tradizione gastronomica partenopea. Le macellerie storiche della città offrono carni di alta qualità, selezionate con cura e spesso provenienti da allevamenti della Campania, dove il clima e il territorio conferiscono sapori unici ai prodotti. Le Migliori Qualità di Carne Locale. La carne consumata a Napoli proviene prevalentemente da allevamenti locali situati nelle province di Benevento, Avellino, Caserta e Salerno. Tra le varietà più apprezzate troviamo: Marchigiana: una razza bovina molto diffusa in Campania, caratterizzata da una carne tenera e saporita, ottima per arrosti e brasati. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

