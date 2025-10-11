La Blu Basket si ripresenta a Bergamo tra ambizioni ottimismo e il giallo dell’assenza del direttore sportivo

Bergamo. Stefano Mascio, patron della Blu Basket Bergamo, pensa in grande, anzi, in grandissimo. Dopo aver portato la squadra da Treviglio a Orzinuovi nell’estate 2024, il ritorno in territorio orobico consumatosi quest’estate porta ad un rilancio delle ambizioni di Serie A1. Domenica 12 e mercoledì 15 ottobre le sfide contro Urania Milano (ore 18) e Pesaro (20.30) alla ChorusLife Arena restituiranno alla città la pallacanestro di Serie A2 che mancava dal 2021, quando era la Bergamo Basket 2014 a tenere alta la bandiera nella seconda divisione nazionale. Nella serata di venerdì 10 ottobre al Bu Cheese Bar, la nuova società si è presentata a Bergamo per la seconda volta, dopo averlo fatto in estate a Palazzo Frizzoni: il presidente Mascio ha aperto e chiuso la serata che ha visto la partecipazione di tutta la squadra biancoblu, con i giocatori e lo staff chiamati uno ad uno e applauditi dalle poche decine di persone presenti per evidenti questioni di spazio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

