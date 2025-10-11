La biennale di Confindustria Premiate le aziende eccellenti
Le, la rassegna biennale di Confindustria Romagna dedicata alle aziende che si distinguono per innovazione, qualità e impegno sociale. L’evento si è tenuto ieri al Mare Pineta Resort di Milano Marittima, dove sono state premiate trenta realtà individuate dalle giurie tecniche nelle sei categorie ordinarie — comunicazione d’impresa, innovazione, internazionalizzazione, lavoro, sicurezza e sostenibilità — insieme ai riconoscimenti speciali per l’impresa femminile e per gli under 40. Dopo i saluti del presidente Mario Riciputi e dell’assessore regionale Vincenzo Colla, sono intervenuti i presidenti delle Camere di commercio della Romagna e di Ravenna-Ferrara, Carlo Battistini e Giorgio Guberti, e il professor Riccardo Silvi dell’Università di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
