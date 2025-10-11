Trovo estremamente interessante l’esperimento di Silvio Baldini, il ct dell’Under 21. Sta cercando di educare i giovani a vivere con maggiore consapevolezza. Perché non si tratta solo di calcio, ma di vita ed è importante sottolinearlo. Silvio Baldini è un uomo particolare, andrebbe conosciuto prima di giudicarlo. Ha in sé una visione romantica e folle dell’esistenza, qualcosa che lo accomuna alla sua terra, l’alta Toscana, Massa, una città racchiusa all’interno di due frontiere, il mare e le Apuane, un po’ in altezza, come a non volersi mischiare al resto del territorio. Se vi capita di visitarla, date un’occhiata verso i monti, sulla aspra collina sovrastante, dove si trova il sontuoso castello di Malaspina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La benda di Silvio Baldini