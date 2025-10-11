La Bei taglia le scuole per finanziare la Difesa

La Banca europea degli investimenti annuncia di voler aumentare la quota di prestiti nel settore bellico: un aiuto alla Von der Leyen che sogna il «muro anti Putin». Intanto Rheinmetall produrrà droni militari in Sardegna e i carri armati «Frankenstein» a Roma. 🔗 Leggi su Laverita.info

“BEI punta a finanziare progetti militari” - "Con la riforma chiesta ai governi la Banca europea per gli investimenti potrà finanziare il riarmo europeo, oltre il tetto annuo di 8 miliardi. Segnala rainews.it

