La Bei taglia le scuole per finanziare la Difesa
La Banca europea degli investimenti annuncia di voler aumentare la quota di prestiti nel settore bellico: un aiuto alla Von der Leyen che sogna il «muro anti Putin». Intanto Rheinmetall produrrà droni militari in Sardegna e i carri armati «Frankenstein» a Roma. 🔗 Leggi su Laverita.info
Stiamo conducendo da oltre due anni una battaglia contro il dimensionamento scolastico del Governo Meloni. Il Ministro Valditara ha imposto tagli a tutte le Regioni, anche a realtà come la Toscana che aveva già dimensionato correttamente creando istituti co - facebook.com Vai su Facebook
“BEI punta a finanziare progetti militari” - "Con la riforma chiesta ai governi la Banca europea per gli investimenti potrà finanziare il riarmo europeo, oltre il tetto annuo di 8 miliardi. Segnala rainews.it