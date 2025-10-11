La Bce ammette | non fidatevi meglio tenersi 100 euro sotto il materasso

La Banca Centrale Europea, l’istituzione che decide il destino dei popoli dall’alto dei suoi palazzi di vetro, in queste ultime settimane ci ha regalato la sua perla di saggezza: tenete in casa 70-100 euro, così in caso di emergenza (attacchi informatici o cyberattacchi) sarete al sicuro per 72 ore. Tradotto: con una banconota sgualcita da 50 e due pezzi da 20 possiamo sopravvivere all’apocalisse digitale. Forse ci compriamo due pacchi di pasta e un caricabatterie tarocco da un cinese. La contraddizione è evidente: l’istituzione che predica l’ euro digitale come futuro inevitabile, ora ci dice che alla prima interruzione dei server meglio tornare alla cassettina di latta della nonna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Bce ammette: non fidatevi, meglio tenersi 100 euro sotto il materasso

In questa notizia si parla di: ammette - fidatevi

