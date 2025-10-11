La baia del silenzio 2020 come finisce | spiegazione finale

La baia del silenzio è un film del 2020, diretto da Paula van der Oest, che va in onda su Rai 4 stasera, l’11 ottobre 2025, il 21.20. La trama è basata sull’omonimo romanzo di Lisa St Aubin de Terán ed è ambientata, inizialmente, in Liguria. Qui Rosalind e Will stanno trascorrendo la loro luna di miele. Otto mesi dopo a Londra, stanno vivendo la loro vita da sposati, in attesa di un figlio. Inoltre, lui diventa patrigno delle due gemelle di otto anni, che Rosalind ha avuto durante una relazione passata. La serenità viene distrutta quando, dopo una brutta caduta, la donna finisce in ospedale. Il parto è complicato, ma alla fine nasce sano e salvo il figlio Amadeo. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

