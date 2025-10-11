Kyle Walker | Non sarei dovuto andare al Milan non lo farei più Sono stato un egoista

Kyle Walker è tornato per la prima volta a parlare della sua fugace avventura in rossonero, durata l'arco di sei mesi al Milan. Con il grande rammarico per una scelta oggi considerata totalmente sbagliata: "Ho voltato le spalle ai miei compagni al City. Oggi non lo rifarei più". 🔗 Leggi su Fanpage.it

