Kt Tunstall ci sarà un suo nuovo brano ne Il Diavolo Veste Prada 2? La mia mente è in subbuglio

Era il 2006 quando Suddenly I See, brano di Kt Tunstall estratto dall’album di debutto Eye to the Telescope, faceva parte della colonna sonora de Il Diavolo Veste Prada. La presenza del brano nel film di David Frankel ha reso il brano un successo, scalando le classifiche di tutto il mondo. Sulla presenza del brano nel lungometraggio ha raccontato: “ Adoro ancora il film. Se mai dovesse andare in onda, non riuscirei a smettere di guardarlo. La cosa davvero straordinaria è che il mio manager dell’epoca disse: ‘Goditi questo, probabilmente non succederà più,’ dove hanno usato l’intera canzone, senza modifiche, senza alcun dialogo sopra. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

